10 couples parfaits - Saison 04 Episode 64 du 11 Novembre 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Ce mercredi 11 novembre 2020 dans “Mamans et Célèbres” : Kelly a organisé une petite journée “mamans, célèbres et enceintes” avec Jesta et Rym. Stéphanie elle, n’a pas pu venir à Paris. Au programme de la journée des mamans enceintes, entraînement intensif avant l’arrivée de bébé. Jesta et Kelly ont déjà une longueur d’avance sur Rym. Pour Louna, c’est activité danse en ce samedi après-midi. Pour Mia, c’est shooting photo ! Julia et Louna ont eu une belle surprise : Maxime est venu à elles. Toute la petite famille est réunie ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.