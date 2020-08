10 couples parfaits - Saison 04 Episode 07 du 24 août 2020

En savoir plus sur Elsa Fayer

Bryan ne sait plus où donner de la tête. Entre Carla et Dita, le jeune homme hésite… Cependant, pour Carla, le choix est clair ! Safia n’est pas au meilleur de sa forme. La jeune femme n’accepte pas les choix des garçons lors de la cérémonie. Une discussion s’impose avec Khéphren. Les deux célibataires se rapprochent… Ce qui est loin de plaire à Vincent. Milla Jasmine débarque à la villa pour venir en aide à sa sœur Safia. Milla va donc aider sa sœur pour qu’elle prenne, enfin, une décision. Alcaraz est aussi content de retrouver Milla. En pleins doutes, il décide de se confier sur sa relation avec Kellyn. Milla et Alcaraz décident donc de tester les sentiments de la jeune femme… Une soirée danse est organisée à la villa. C’est le moment pour les célibataires de se rapprocher… Adrien, lui, met le plan de Mila et Alcaraz en marche. Kellyn va-t-elle se faire piéger et succomber aux charmes du jeune homme ? Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.