10 couples parfaits - Saison 04 Episode 09 du 26 août 2020

De retour de leur date, Dita et Adrien font croire au reste de la villa qu’ils se sont rapprochés… Bryan change directement de tête, avant de savoir qu’il s’est fait piéger… Elsa arrive. Elle va annoncer quel couple part en love machine. Qui de Dita et Adrien ou de Maissane et Kris ira tester leur comptabilité ? Le cœur de Safia balance entre Vincent et Khéphren. Elle décide de passer un moment en tête à tête avec Vincent… Alors que tout le monde dort, Adrien décide de se confier à Milla. Il révèle la discussion qu’il a eu avec Kellyn… Milla est choquée de ce qu’elle entend. Le lendemain matin, Allan fait le petit déjeuner de Mélanie. La jeune femme est mitigée. Malgré que cette attention la touche, Mélanie est tout de même gênée… De plus, elle met les choses au clair : sa priorité est de trouver son match. Comment Allan va-t-il réagir face à cette révélation ? Les candidats préparent leur stratégie pour la première cérémonie des faisceaux. Cependant, ils doivent tous suivre la même ligne de conduite, ce qui n’est pas gagné… Milla propose une après-midi plage aux candidats. Cela leur permettrait de se rapprocher. Et pour Milla, c’est l’occasion de faire subir un questionnaire aux deux prétendants de sa sœur… Qui de Vincent ou de Khéphren sortira le grand gagnant de cette épreuve ? Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.