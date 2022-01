10 couples parfaits - Saison 05 Episode 08

Les speed-dating privés de Virginie commencent ! Elle utilise ce temps pour trouver son match et surtout mettre des bâtons dans les roues dans la relation Nicolo et Marie. La Love Alarme donne une nouvelle occasion à Virginie de se rapprocher des garçons. Elle part pour un cours de danse orientale avec Yohan. La Love Alarme décide de faire perdurer l’ambiance orientale avec une soirée marocaine. Une occasion de plus pour les célibataires de chercher leurs matchs parfaits. Et surtout de former le premier couple de la maison ! Nicolo et Marie s’embrassent enfin. 10 Couples Parfaits. Saison 05 Épisode 08.