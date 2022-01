10 couples parfaits - Saison 05 Episode 09

Virginie a du mal à se remettre du bisou entre Nicolo et Marie. A-t-elle encore des sentiments pour lui ? De son côté, Ahmed sort les rames pour raviver la flamme entre lui et Sarah. Pour l’heure, le premier date challenge de l’aventure commence : “La punchline”. Les garçons vont devoir créer une phrase en récupérant des mots au bout d’un parcours. Cette phrase devra leur ressembler et séduire les filles. Finalement, Jordan, Manon, Anissa, Yohan, Romane et Trilio partent faire une balade en dromadaire. L’occasion de découvrir si des potentiels matchs se trouvent dans ce groupe ! 10 Couples Parfaits. Saison 05 Épisode 09.