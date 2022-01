10 couples parfaits - Saison 05 Episode 10

La deuxième Love Machine de l’aventure aura bientôt lieu. En attendant, il est temps pour Ahmed de se réconcilier avec Sarah. Pour cette Love Machine, Romane et Trilio sont envoyés pour tester leur match. Cette décision ne fait pas du tout l’unanimité et ce qui devait arriver arriva, Romane et Trilio ne sont pas match parfait… Une deuxième Love Machine ratée pour les célibataires. Cette situation n’est pas de bon augure pour la cérémonie des faisceaux à venir… 10 Couples Parfaits. Saison 05 Épisode 10.