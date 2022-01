10 couples parfaits - Saison 05 Episode 13

Lila est toujours en plein dilemme, elle a finalement choisi d’avancer dans le jeu et de renoncer à son date avec Ahmed en échange d’un indice. De son côté, Jordan continue son jeu de séduction avec Manon. Ce rapprochement n’échappe pas à Anissa. La jeune femme ne garde pas sa langue dans sa poche et le ton monte entre les deux célibataires. Pendant ce temps, Ahmed part à la reconquête du cœur de Lila. Grâce à son ami Antho, il arrive à raviver la flamme entre eux. Pour aider les célibataires à trouver leurs matchs, une soirée karaoké est organisée. Cette soirée promet de belles surprises et pas que... 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 13.