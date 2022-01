10 couples parfaits - Saison 05 Episode 14

Les gagnants du date challenge sont de retour. Chacun débrief de son date, et quand vient le tour de Nicolo, il avoue qu'il se pose de plus en plus de questions sur sa relation avec Marie... La jeune femme est blessée et aurait aimé qu'ils en parlent avant de l'annoncer à tout le monde. Heureusement, elle peut compter sur Sarah et Lola pour la réconforter et être de bons conseils. Elles mettent en garde Marie sur la situation et pensent qu'elle devrait se protéger. Est-ce déjà la fin de la relation entre Marie et Nicolo ? Spoiler de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 14.