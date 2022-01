10 couples parfaits - Saison 05 Episode 15

Encore une fois, la Love Machine est ratée… Les célibataires sont encore loin des 200 000 €. Mais pour les réconforter, Elsa annonce que le remplaçant parfaitement compatible scientifiquement avec Nordine, va rejoindre la villa. Et c'est Abou qui intègre l'aventure ! Directement, Lola s'impose et montre qu’elle est intéressée par le jeune homme. Pendant ce temps, Charlotte cogite. En effet, sa relation avec Antho n’avance pas et la jeune femme trouve qu’il ne vient pas du tout vers elle… Lorsqu’elle le voit jouer avec d’autres filles, elle sort de ses gonds. Comment Antho va-t-il réagir à cette situation ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 15.