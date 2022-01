10 couples parfaits - Saison 05 Episode 16

Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître ? 20 célibataires, 10 couples parfaits… Parviendront-ils tous à découvrir leur âme sœur ?Dans une somptueuse villa, sous le soleil de Marrakech, 20 nouveaux célibataires devront apprendre à se connaître en relevant des challenges et en testant leur compatibilité amoureuse dans la désormais célèbre "Love Machine". Ils n’auront que 10 cérémonies pour tenter d’identifier les 10 couples parfaits de la villa. S’ils y parviennent, ils remporteront la somme de 200 000 euros. En revanche, s’ils échouent ils repartiront les mains vides… Et peut-être sans leur âme sœur.Qu’ils soient anonymes ou célèbres ces jeunes et séduisants célibataires ont tous un point commun : en amour, ils sont nuls. Certains ont déjà essayé de le trouver à la télévision, en vain. Mais cette fois, ils ont décidé de faire confiance à la science pour les aider à trouver le grand Amour. Parmi eux : Sarah Lopez, Virginie, Charlotte ou encore Manon et Lila chez les femmes. Chez les hommes : Antho, Nicolo, Tom Brusse mais aussi Ahmed et Jordan ! Qui se révèlera être match parfait ? Pour cette nouvelle saison présentée par Elsa Fayer, et pour aider nos célibataires dans leur recherche, des nouveautés feront leur apparition et pourront tout faire basculer ! "La Love Connexion" qui donnera la chance aux célibataires de se séduire sans aucun à priori ! Une chance d’aller au-delà de la première impression, au-delà des apparences physiques et de leurs histoires passées. Ils pourront donc faire connaissance avec certains prétendants… virtuellement, et ainsi éviter de reproduire les erreurs du passé. Une nouvelle pièce "La Love Box" viendra les aider dans leur quête des 10 Couples Parfaits. Une pièce qui renferme des avantages précieux mais dans laquelle rien n’est jamais gratuit ! Pour avancer dans la recherche des match parfaits, certains célibataires devront y faire des sacrifices lourds de conséquences !Mais, pour la première fois cette année, ils pourront aussi tout perdre... L’Amour, l’argent et même leur place dans l’aventure ! Les cartes seront redistribuées avec l’arrivée d’une 11e fille et d’un 11e garçon, qui vont tout faire pour rester dans la villa, en prenant la place d’un autre célibataire.Rencontres, sentiments, coups de foudre, stratégies, jalousies et trahisons... Cette quête du grand amour leur réserve bien des surprises !