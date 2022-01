10 couples parfaits - Saison 05 Episode 18

Antho et Romane officialisent devant tout le monde qu’ils sont en pré-couple. L’écran cœur se prépare à apaiser les tensions grâce à une soirée pyjama ! Cependant, le traditionnel “Action ou Vérité” risque de contrecarrer ses plans… Bisous, révélations, vérités et lapdance sont au programme ! A la fin de la soirée, les célibataires ont le cœur plus léger. Heureusement, car aujourd’hui, c’est date challenge l’épreuve du jour est ! Quel couple partira en Love Machine ? Ce choix revient à Chainez et à elle seule. 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 18.