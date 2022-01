10 couples parfaits - Saison 05 Episode 19

Les vainqueurs du date challenge partent pour une session détente dans un spa de luxe ! C’est l’endroit parfait pour se rapprocher et se découvrir. De son côté, Chainez doit faire un choix crucial sur la Love Machine du jour. En plus de cette lourde tâche, si elle envoie son match parfait en Love machine, elle sera éliminée ! Finalement, elle choisit d’être stratège et envoie Abou et Dorsaf en Love Machine Sont-ils le premier match parfait de l’aventure ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 19.