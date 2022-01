10 couples parfaits - Saison 05 Episode 02

Les célibataires commencent à s’installer dans la villa et se découvrent petit à petit. Manon, qui a une attirance physique pour Giovanni, ne perd pas de temps et décide de creuser avec lui. Ils sont vite interrompus par l’arrivée de "Queen L" alias Lila, une ex-relation d’Ahmed. La jeune femme fait tout de suite l’unanimité chez les garçons. De son côté, Antho découvre "Sakura" alias Anissa qui a également fréquenté Ahmed… Comment va-t-il gérer l'arrivée de deux ex dans la villa ? 10 Couples Parfaits. Saison 05 Épisode 02.