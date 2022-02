10 couples parfaits - Saison 05 Episode 30

De retour de date, Giovanni tombe sur l'incompréhension de la villa sur son choix pour son binôme de Love Machine. Il est temps de découvrir qui va partir tester son match ! Finalement, Vivi et Nicolo partent dans Love Machine, et à la surprise générale, ils découvrent qu’ils sont un des matchs parfaits de l’aventure ! Ils vont maintenant partir en lune de miel pour concrétiser leur match parfait. Mais les grandes nouvelles ne s’arrêtent pas là ! Demain la villa devra choisir qui de Jordan ou Trillio est le match de Lola et Chainez. La fille qui ne sera pas choisie partira de l’aventure sans argent et sans amour… 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 30.