10 couples parfaits - Saison 05 Episode 34

Le jeu de Tom commence dans la deuxième villa. Qui sera pour la nuit, pour la vie ou jamais de la vie ? En tout cas, ses vérités vont créer des tensions dans toute la villa. Dans l’autre villa on est plus dans une ambiance chaise musicale. Mais il reste encore des rancœurs notamment entre Anissa et Jordan. Le jeune homme décide d’apaiser les tensions avec elle pour pouvoir avancer dans la quête des matchs. De son côté Antho décide de coacher Alex dans son rapprochement avec Chainez. Font-ils partie des 10 Couples Parfaits ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 34.