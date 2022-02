10 couples parfaits - Saison 05 Episode 35

, , , , , , , , , , , ou En savoir plus sur

Dès le matin, les célibataires de la villa sont réveillés par la Love Box. Tom et Sarah switchent de villa pour raconter tous les dossiers de la villa. Évidemment Tom en fait des caisses pour que Charlotte et Anissa montent en pression. Notamment Charotte qui détruit le lit de Giovanni. Lorsqu’il voit les images, le jeune homme lui déclare la guerre. Pendant ce temps, elle utilise Alex pour le rendre jaloux. Cependant, lui est en petit crush avec Chainez et essaye petit à petit de s’ouvrir à elle. 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 35.