10 couples parfaits - Saison 05 Episode 37

, , , , , , , , , , , , ou En savoir plus sur

Suite aux vidéos de l’autre villa, Charlotte ne redescend pas… De son côté, Giovanni est lui aussi très remonté contre Charlotte et Alex. C’est la dernière soirée séparée avant les retrouvailles des célibataires. Les nerfs sont tendus et l'heure est à la vengeance. La réunification des groupes risque d’être explosive ! Pour se préparer, chaque villa se met en mode guerrier. Antho et Romane attendent avec impatience ces retrouvailles pour se prendre dans les bras. 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 37.