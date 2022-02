10 couples parfaits - Saison 05 Episode 39

Finalement, Tom et Sarah se sont trompés… Bilan de la soirée : Aucun match parfait et beaucoup de doutes sur les matchs potentiels. Il est temps pour les célibataires de se réveiller car ils sont encore loin des 10 matchs parfaits. La nuit a porté conseil à Giovanni qui décide de s’excuser auprès de Charlotte. Cependant, la jeune femme est remplie de rancune et n’arrive pas à le pardonner. Mais leur discussion est coupée par la Love Box ! Une nouvelle annonce va bouleverser l’aventure des célibataires. Notamment celle d’Ahmed qui va accueillir son alter ego ! Cet alter égo n’est pas n’importe qui, en effet il s’agit de l’ex de Manon. Le couple Jordan Manon va-t-il survivre à cette épreuve ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 39.