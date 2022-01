10 couples parfaits - Saison 05 Episode 04

Charlotte découvre "ONE LIFE" alias Jordan pendant son date mystère. Les célibataires eux, continuent la quête des matchs parfaits. "L'irrésistible" alias Tom fait son entrée dans la villa. Une nouvelle occasion pour Lila de rendre jaloux Ahmed. Mais l’heure n’est plus aux manigances. La Love Alarme a désigné Yohan et Lola comme cupidon de la Love Party. À eux d’utiliser leurs pouvoirs pour faire avancer la quête des matchs parfaits. Et qui sait, leurs flèches vont peut-être faire mouche... 10 Couples Parfaits. Saison 05 Épisode 04.