10 couples parfaits - Saison 05 Episode 43

La stratégie d’Ahmed commence à briser son couple avec Anissa… Il décide de prendre les devants et d’arrêter de cacher son couple à Danny et l’annonce à tout le monde. La compétition entre les deux alter egos a commencé. Pendant ce temps, Sarah doute de plus en plus sur son couple avec Tom. Le fait qu’elle ne soit pas match parfait avec lui amène énormément de questions. Mais, il est temps pour les filles de mettre en place une stratégie pour la cérémonie de ce soir.10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 43.