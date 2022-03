10 couples parfaits - Saison 05 Episode 44

En savoir plus sur Elsa Fayer

Anissa est très déçue d’Ahmed… Elle est très énervée d'apprendre que Chainez lui plaît. Les couples se forment un par un, mais les célibataires ne dépassent pas les trois faisceaux. Encore une fois, ils ont fait les mauvais choix et ils vont devoir réagir vite avant la fin de l’aventure. Le lendemain, Ahmed essaie de se faire pardonner par Anissa, mais sa maladresse lui fait encore défaut. Pendant ce temps, Romane part en mission entremetteuse avec Sarah et Tom. Grâce à l’astrologie, elle compte lui faire comprendre qu’elle et Tom sont faits pour être ensemble. 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 44.