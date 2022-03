10 couples parfaits - Saison 05 Episode 45

L’écran cœur annonce à Danny son premier pouvoir de la semaine. Il part pour un date voyance avec Anissa, Romane et Antho. Cette nouvelle ne fait pas du tout plaisir à Ahmed. Pendant qu’ils sont en date, la villa essaye d’imaginer ce qui se passe pendant ce date. A leur retour, les célibataires sont plus remplis de doute que de certitudes. La recherche des matchs parfaits n’a jamais été aussi compliquée. Pour remotiver les célibataires, L’écran cœur organise une soirée roi et reine. Le roi de la soirée sera Dany, mais qui va-t-il choisir comme reine de la soirée ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 45.