10 couples parfaits - Saison 05 Episode 46

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dany le roi de la soirée continue de jouer avec Ahmed. Il continue sa vengeance avec Ahmed et utilise ses pouvoirs pour rallier Lila à sa cause. Ils élaborent un plan pour éliminer Ahmed de l’aventure. La seule solution pour Ahmed et Anissa est de gagner le date challenge de demain. C’était sans compter les pouvoirs d’élu de Dany qui le prive de date challenge. Le lendemain, les célibataires se préparent pour le date challenge du jour. Il est temps pour les célibataires de tout donner dans le date challenge. L’épreuve du meuble de la discorde peut commencer. Quel couple partira en date ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 46.