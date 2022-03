10 couples parfaits - Saison 05 Episode 47

En savoir plus sur Elsa Fayer

Jordan, Manon, Chainez, Trillio, Dany et Lila arrivent sur le lieu du date. Le cours de pâtisserie marocaine peut commencer et les rapprochements commencent en même temps ? Pendant ce temps, Ahmed essaye de rallier les célibataires à sa cause et les empêcher d’envoyer Lila et Dany en Love Machine. Les célibataires en date sont de retour, mais pas le temps de débriefer, car la Love Alarme retentit. Cette fois, c’est Dany qui est convoqué pour faire un choix radical. Quel choix a-t-il fait ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 47.