10 couples parfaits - Saison 05 Episode 49

L’heure est grave pour les garçons, ils mettent en place une stratégie pour la cérémonie qui arrive. Pendant la réunion, Alex annonce que son match est Sarah. Cette annonce ne plaît pas du tout à Tom, d’autant plus qu’il ne s’arrête pas et fait une déclaration à la jeune femme. Les deux jeunes hommes partent tout de suite en embrouille et haussent le ton. Mais il est temps pour les célibataires de partir en cérémonie des couples. Vont-ils enfin dépasser leur record de quatre faisceaux ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 49.