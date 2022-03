10 couples parfaits - Saison 05 Episode 50

En savoir plus sur Elsa Fayer

Pour la septième cérémonie des couples, les célibataires réunissent 5 faisceaux. Ils dépassent enfin leur record, mais les 10 couples parfaits sont encore loin. La cérémonie ne s’arrête pas là, elle marque la fin de la rivalité des alter egos Ahmed et Dany. Même si les célibataires sont heureux d’avoir trouvé 5 matchs parfaits, Sarah compte bien faire comprendre à Alex que son comportement est inadmissible. Le lendemain, Ahmed et Dany sont motivés plus que jamais pour trouver leur match. Cependant Danny fait le choix de se rapprocher de Lila alors qu’il sait qu’ils ne sont pas match. Encore une fois, Ahmed est maladroit et manque de respect à Anissa. Comment va se terminer leur relation ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 50.