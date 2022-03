10 couples parfaits - Saison 05 Episode 52

En savoir plus sur Elsa Fayer

Pour une fois, l’écran coeur apporte une bonne nouvelle. Il propose un accès à la Love Room pour Antho et Romane. Le lendemain, les célibataires se réveillent pour partir en date challenge ! C’est la dernière ligne droite pour le combat des alter egos. Dany et Ahmed vont devoir tout donner pendant l’épreuve du jour. Le date challenge “C’est pas de la tarte peut commencer”, le quiz de culture générale peut commencer. Jordan et Ahmed remportent le date challenge ils partent respectivement avec Manon et Anissa. Lequel de ces couples partira en, Love Machine ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 52.