10 couples parfaits - Saison 05 Episode 55

Finalement, la stratégie d’Antho porte ses fruits ! Ils ont encore une fois battu le record de faisceaux allumés de la dernière cérémonie. Mais cette cérémonie a été compliquée pour les couples de la villa. Notamment pour Manon et Jordan et pour Ahmed et Anissa. Le lendemain, les célibataires n’ont qu’un objectif : trouver quel couple a soulevé le nouveau faisceau lors de la dernière cérémonie ? Antho prend les commandes et motive Manon pour creuser son match avec Alex. Les célibataires sont interrompus par la Love Alarme qui annonce le prochain dilemme de la Love Box. Cette fois, c’est Charlotte qui est convoquée. Quel choix va-t-elle faire ? 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 55.