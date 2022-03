10 couples parfaits - Saison 05 Episode 56

En savoir plus sur Elsa Fayer

Aujourd’hui l’écran a une bonne nouvelle, tous les célibataires vont sortir en boîte de nuit. Malheureusement, le débrief du date entre Sarah et Ahmed est toujours dans les esprits. Lorsque Anissa découvre les mots qu’il a eus pour Sarah, elle tombe des nues… C’est la fois de trop, elle décide d’arrêter sa relation avec lui. De son côté, Sarah et Tom sont logés à la même enseigne. En une soirée, deux couples se sont séparés. De retour à la villa, Sarah découvre que Lila a mal parlé d’elle. Ni une ni deux, Sarah monte en pression et compte bien la remettre à sa place. 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 56.