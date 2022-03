10 couples parfaits - Saison 05 Episode 57

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dernier date challenge de l’aventure pour les célibataires et dernière chance pour eux de se tester en Love Machine. L’épreuve “Les scandales” peut commencer ! Giovanni qui a utilisé 5 000 € de la cagnotte pour connaître les réponses à l’avance remporte évidemment le date challenge côté garçons et Lila du côté des filles. Ils choisissent respectivement Charlotte et Tom pour partir en Date. Il est temps pour Giovanni d’annoncer le pot aux roses. Curieusement, les célibataires prennent bien la nouvelle. 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 57.