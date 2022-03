10 couples parfaits - Saison 05 Episode 59

En savoir plus sur Elsa Fayer

L’écran Cœur annonce aux célibataires la grande soirée des 10 couples Awards. Chaque célibataire va voter pour chaque catégorie. Avec Vivi et Nicolo aux commandes, la soirée risque d’être mouvementée. Le lendemain, Antho, le maître de la stratégie décide de mettre en évidence tous les indices qu’ils ont pour trouver de nouveaux matchs parfaits. Suite à cette réunion, Giovanni et Charlotte ainsi qu’Anissa et Ahmed ne sont pas identifiés comme des matchs parfaits. La quête des matchs est loin d’être terminée et Nicolo et Vivi, les maîtres de l’écran Coeur, sont là pour les aider. 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 60.