10 couples parfaits - Saison 05 Episode 06

"Princesse des étoiles" alias Romane fait son entrée dans la villa. Elle tape tout de suite dans l'œil de Giovanni et Nicolo. Ce rapprochement déplaît énormément à Marie. La jeune femme est déjà déçue de lui… Mais il est temps pour les célibataires de découvrir le couple qui partira en Love Machine. C’est Yohan et Romane qui sont envoyés pour tester leur match. Malheureusement, la première Love Machine se révèle être un échec. La soirée ne s’arrête pas là, la dernière célibataire de l’aventure va enfin intégrer la villa. Et elle risque de secouer la villa ! 10 Couples Parfaits. Saison 05 Épisode 06.