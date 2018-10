5ème CÉRÉMONIE : A mi-parcours, combien de couples parfaits trouvés ?

C’est l’heure du résultat tant attendu. Arrivés à mi-parcours les célibataires espèrent décrocher plus de 3 faisceaux lumineux. « On est quasiment au milieu du jeu, ça me fait un peu peur parce que j’ai l’impression qu’on n’avance pas » confie Jessica, stressée à l’issue du verdict. « Il faut se bouger le c** » continue-t-elle. « Je suis un peu blasée ce soir, et sincèrement je ne crois pas à l’exploit, ça sent encore le KO » avoue Sélim pas très optimiste sur le choix des couples fait par les filles. « Les choix de ce soir ne voulait rien dire, donc forcément le résultat ne peut-être que négatif » conclu-t-il. Mais Sélim a tort. Ce sont finalement 5 lumières qui s’éclairent, « on a bien avancé, bravo les filles » se réjouie Daisy. Reste à savoir quels couples se cachent derrière ces deux nouvelles lumières… Extrait de l’épisode 26 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 26 octobre à 18h20 sur TFX.