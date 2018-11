7ème CEREMONIE DES COUPLES : Combien de matchs parfaits trouvés ?

Il ne reste plus que 3 cérémonies pour nos 21 célibataires. Trois chances de découvrir les 7 matchs parfaits restants. Et pour l’instant ils ne sont pas en bonne voie. C’est le stress général. Elsa Fayer, l’animatrice fait le décompte, et ce sont finalement 6 faisceaux lumineux qui s’éclairent. « Dieu bénisse, enfin on avance » crie Hilona. Et pour cause, les filles avaient l’entière responsabilité de cette cérémonie. « Bravo les filles » avoue Illan. La plus heureuse ce soir c’est Célia. Pour la première fois elle s’est testée avec Illan, elle en est donc sûre c’est son match parfait et une lumière leur était destinée… Ils ne leur restent plus qu’à savoir qui sont ses trois lumières et les célibataires se dirigent petit à petit vers la victoire… On croise les doigts. Extrait de l’épisode 36 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 9 novembre à 18h20 sur TFX.