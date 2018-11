8 ème CEREMONIE DES COUPLES : huit matchs parfaits trouvés ?

C’est l’heure de la septième cérémonie des couples. Les candidats sont stressés car jusqu’à présent, ils n’ont toujours pas trouvé les dix duos. Et les 200 000 euros à se partager sont encore loin. « On ne peut plus se permettre des hauts et des bas. J’ai peur », confie Selim. Et pour cause, Illan n’a pas respecté la stratégie mise en place par les autres candidats, malgré une concertation générale. « Illan a tout gâché, on est dans la mouise, ça va être compliqué pour la fin du jeu… Il faut avoir huit lumières », complète Jonathan. Malgré la faute d’Illan, vont-ils réussir à atteindre leur objectif ? Combien de matchs parfaits ont été identifiés ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX