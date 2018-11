9ème cérémonie des couples : Vont-ils réussir à identifier le « trio maudit » ?

C’est l’avant dernière cérémonie avant le choix final. La pression est à son comble pour les vingt-un célibataires. Tous espèrent repartir de l’aventure avec les 200 000 euros. Alors ce soir ils savent que si moins de 8 faisceaux s’allument, la victoire est encore loin, voire elle risque de leur passer sous le nez. Cette année, le niveau du jeu est monté d’un cran avec la présence de Mélanie et du trio qu’elle forme avec un garçon et une autre fille. Si les 8 lumières s’éclairent, le doute ne persistera plus, Mélanie sera le match parfait de Sélim et le « maudit trio » sera enfin trouvé. Alors combien de couples parfaits ont été identifiés à une cérémonie de la fin ? Réponse dans l’extrait de l’épisode 46 de 10 Couples Parfaits Saison 2 diffusé le vendredi 23 novembre à 18h20 sur TFX.