Adrien confond Kellyn et Mélanie dans l’épisode 47

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : C’est la journée de l’espionnage ! Entre Mélanie qui espionne Adrien et Kellyn et Seby Daddy qui espionne Léa Mary parler à Eva. L’une est très jalouse et ne supporte pas de les voir ensemble. L’autre apprend une bombe qu’il ne va pas hésiter à balancer à toute la villa ! L’heure n’est plus aux espionnages, il faut réfléchir à la cérémonie des couples. En effet, les célibataires n’ont plus beaucoup de temps pour trouver les dix matchs parfaits. Vont-ils dépasser les quatre faisceaux ?. La réponse dans le prochain épisode ! Extrait de l’émission du 19 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.