Ahmed et Anissa brisent le cœur de Lila

Suite à la révélation de la Love Box, Lila est complètement chamboulée... La jeune femme fond en larmes et pense être dans un cauchemar sans fin... Elle a perdu toute confiance pour Anissa et Ahmed. Même s'ils essayent de s'excuser, la jeune femme ne veut plus entendre un seul mot de leur part. Cette révélation a totalement chamboulé le cours de l'aventure et risque de compromettre la recherche des matchs parfaits. Lila parviendra-t-elle à pardoner Anissa et Ahmed ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 26.