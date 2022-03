Ahmed : La maladresse de trop qui rend folle Anissa

Après la cérémonie des couples, Anissa et Ahmed se sont couchés en très mauvais termes. Le lendemain, Ahmed décide de sortir les rames pour se réconcilier avec elle, mais une énième maladresse va ruiner ses efforts. En effet, pendant une discussion avec Chainez il se trompe de prénom et l'appelle Anissa. Il n’en faut pas plus à Anissa pour démarrer au quart de tour. La jeune femme est bléssée et n’en peut plus des maladresses d’Ahmed. Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 44.