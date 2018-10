ALERTE « GÊNANCE » : Jonathan sous le charme, Mélanie pas du tout

Elsa Fayer a réservé un date spécial poterie à Jonathan et Mélanie dans un seul but, savoir s’ils sont match parfait. Alors que pour Jonathan c’est sûr, Mélanie est son match, la femme parfaite à ses yeux, il en est presque amoureux. Et le remake de Ghost et l’occasion parfaite pour Jonathan qui va tout faire pour la séduire. « Tu le sens cette alchimie entre nous » lui dit-il. Mélanie ne sait plus quoi dire et trouve ça très gênant. Et pour que Mélanight, adepte du « forcing » soit gênée, il en faut ! L’attirance de Jonathan n’est donc pas vraiment réciproque mais le garçon, aveuglé par l’amour ne le voit pas. « il est gentil, il est drôle mais les déclarations d’amour c’est la gênance » avoue Mélanie. Et elle n’est pas au bout de ses peines. Jonathan tente le tout pour le tour en essayant de conclure la date par un baiser… Extrait de l’épisode 10 de 10 Couples Parfaits, diffusé le jeudi 4 octobre 2018 à 18h25 sur TFX.