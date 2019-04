Julie, Seb, Lorine et Steevy ont remporté le date Challenge et partent donc en date de rêve sur un volier. Lorine et Steevy se rapprochent de plus en plus et vont même jusqu"à reproduire la scène emblématique du film "Titanic". De leur côté, Julie et Seb, apprennent à se connaître en partageant un verre en tête à tête ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.