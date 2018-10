Anastassia et Max : un match parfait 💕

Le premier match parfait de cette saison 2 de 10 Couples Parfaits est Anastassia et Max. Pour les deux tourtereaux ce match était une évidence « depuis le début je le savais » s’exclame Max. La jolie russe Anastassia est aux anges « si le match maker nous a mis ensemble ce n’est pas pour rien ». On espère que le couple Anastassia et Max verra le jour à la suite de cette lune de miel « on vous réserve peut être une surprise » confesse Anastassia. Retrouvez du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.