« Anastassia ne le mérite pas » : Max se prend un énorme vent en pleine cérémonie

Max et Anastassia ont retrouvé leurs camarades et Elsa Fayer pour une nouvelle cérémonie des couples. Comme à son habitude, la présentatrice prend de leur nouvelle et Max décide alors de faire une énième déclaration à son match parfait, Anastassia. La jeune femme est plus sur la retenue. Surtout quand Elsa Fayer lui demande de leur montrer une « preuve de leur attachement mutuel ». Anastassia refuse d’embrasser Max devant tout le monde. Moment de gênance pour le garçon et les filles ne comprennent pas l’attitude si timide d’Anastassia, « ce n’est pas comme si vous ne vous étiez jamais embrassés » dit Jessica. « Elle ne le mérite pas » confie Daisy, qui décide même de faire une petite déclaration à Max quand vient son tour… Extrait de l’épisode 26 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 26 octobre sur TFX.