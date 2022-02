Anissa regrette de s’être ouverte à Jordan

L’aventure est très compliquée pour Anissa… La jeune femme qui a pourtant du mal à s’ouvrir aux hommes, s’est rapprochée de Jordan. Ils se sont tout de suite plus et elle a même réussi à retirer sa carapace avec lui. Mais malheureusement, son comportement a déplu à Jordan et il s’est petit à petit détaché d’elle… Aujourd’hui, il lui annonce qu’il préfère couper court et ne plus rentrer dans un jeu de séduction avec elle. Anissa est blessée et redoutait cette discussion. Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 22.