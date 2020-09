Antho lèche le nez de Khephren !

En savoir plus sur Elsa Fayer

La recherche des matchs parfaits n’avance pas dans la villa. Orélie décide donc de lancer un jeu “Action ou vérité”. Elle pense, qu’en plus de détendre l'atmosphère, cela les aidera dans la recherche des matchs parfaits. Tous les célibataires préparent des actions et des vérités. Le jeu commence petit à petit et le tour d’Antho arrive… Il doit lécher le nez de Khephren ! Le jeune homme avait prévu d’embrasser Cynthia grâce au jeu. Il se retrouve à lécher le nez de son ami ! Extrait de l’émission du 24 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.