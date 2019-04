Depuis leur séparation, Antoine ne se reconnaît plus. Ses amis essayent de le rassurer mais celui-ci s'en veut d'avoir écouté toutes les rumeurs qui circulaient dans la maison sur son couple. Il "surkiffe" Julie et regrette son choix... Va-t-il essayer de reconquérir Julie ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.