Après les révélations de Carla, Dita ne pardonne pas Bryan

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dita et Carla ont eu une dispute qui leur a coûté une exclusion temporaire de l’aventure… Après avoir présenté leurs excuses, lors de la dernière cérémonie des couples, elles ont réintégré l’aventure. Mais Dita n’a pas oublié les révélations fracassantes de sa pire ennemie. Il est temps pour elle d’avoir une véritable explication avec Bryan. Ce dernier se défend et réfute les accusations de Carla. Le mal est fait pour Dita ! Bryan est tellement campé sur ses positions que Carla préfère quitter la conversation et laisser le couple s’expliquer. Bryan qui était très affecté du départ de Dita, aurait aimé des retrouvailles plus chaleureuses. Déjà la fin du couple ? Extrait de l’émission du 14 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.