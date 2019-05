Durant la cérémonie, Ariel décide de prendre Léna sa copine de l’aventure. Seulement, Steevy et Thomas ne sont pas d’accord avec son choix et lui font comprendre. Ariel reste campé sur ses positions et ne souhaite pas changer de partenaire tant qu’il n’a pas été choisi en love machine. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits à 18h00 sur TFX.