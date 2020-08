Avant-première : 10 couples parfaits - Saison 04 Episode 01

En savoir plus sur Elsa Fayer

Dans ce premier épisode de 10 couples parfaits, les célibataires arrivent au fur et à mesure dans la villa de Las Terrenas. Les 20 célibataires se découvrent. Seby Daddy retrouve une de ses ex : Eva. C’était une histoire d’amour forte entre les deux. Comment vont se passer leurs retrouvailles ? Alcaraz arrive à la villa. Et lui aussi retrouve une de ses ex, Anissa. Alors que Kellyn est encore dans sa tête, le jeune homme va devoir cohabiter avec son ex et les autres célibataires… De son côté, Maissane retrouve Carla. Les jeunes femmes ne sont pas du tout en bons termes et les retrouvailles risquent d’être électriques. Les célibataires vont devoir mettre leurs rancœurs de côté et trouver les 10 couples parfaits. Elsa Fayer arrive et leur explique les règles et les nouveautés de cette saison… C’est l’heure des règlements de comptes pour Carla et Maissane. Les deux jeunes filles ont un gros différent et le ton monte très vite. De son côté, Safia commence à se rapprocher d’Anthony. Les deux célibataires s’offrent un premier date. Seby Daddy essaie de reconquérir son ex. Cependant, il sait que tous les célibataires ne sont pas encore arrivés. Il décide donc de draguer Eva, à l’abri des regards… Rendez-vous à partir du Lundi 17 Août à 18h sur TFX !