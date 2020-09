BISOU - Alcaraz et Kellyn de nouveau en couple !

En savoir plus sur Elsa Fayer

C’est une nouvelle étape vers la paix pour Kellyn et Alcaraz. Une belle surprise lorsque l’on sait que le jeune homme n’avait plus envie d'entendre parler d’elle et ne pouvait plus lui faire confiance… Alcaraz a pris en considération les efforts de la jeune femme qui, depuis leur séparation, fait tout pour lui prouver qu’il peut continuer d’avoir confiance en elle. La jeune femme est très entreprenante avec lui et n’attend qu’une chose c’est de le prendre dans ses bras et de l’embrasser. Un vent nouveau sur leur relation... Les deux célibataires savent pourtant qu’ils ne sont pas un match parfait depuis leur love machine. Leur histoire va-t-elle reprendre ? Extrait de l’émission du 11 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.